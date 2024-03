In diesem Jahr sollen sechs Bushaltestellen in Pirmasens behindertengerecht umgebaut werden. Bürgermeister Michael Maas schätzt die Kosten für die Haltepunkte auf 550.000 Euro. Umgebaut werden sollen je zwei Haltestellen an Jugendherberge und Hahnenruhe sowie je eine Haltestelle am Plub und Schänzel. Die Stadt setzt damit eine gesetzliche Vorgabe um. Die reine Umrüstung wird mit 85 Prozent bezuschusst. Insgesamt steuert das Land 333.000 Euro zu den Umbauarbeiten bei.

Die sechs Haltestellen sind nur ein kleiner Teil der insgesamt 195 Haltestellen, deren Umbau stolze 6,5 Millionen Euro kosten wird. Die Stadt will die Aufgabe über mehrere Jahre verteilt angehen und hat 2021 damit begonnen. Der Ausbaustandard soll ähnlich wie am C&A in der Schlossstraße erfolgen und teilweise auch Buswartehäuschen beinhalten.