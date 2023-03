Ein 50-jähriger Südwestpfälzer und ein 73-jähriger Pirmasenser haben sich am Freitagnachmittag eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Offenbar waren sie in Streit geraten über die Frage, wer berechtigt ist, auf dem Wertstoffhof in Lemberg Müll abzuladen. Bei der Schlägerei wurde der 73-Jährige aus Pirmasens leicht verletzt, berichtet die Polizei. Beide Männer bezichtigen sich gegenseitig, den Streit begonnen zu haben. Die Polizei hat deshalb nun eine wechselseitige Körperverletzung aufgenommen.