Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SVN Zweibrücken und der SC Busenberg eröffnen am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Niederauerbach die Restsaison in der Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken. Es ist ein Spitzenspiel, wenn man sich die Tabelle genau anschaut.

Zwar liegt der SCB, immerhin Vizemeister der Vorsaison, mit 21 Punkten „nur“ auf Rang sieben, doch haben die Kicker aus der Drachenfelsgemeinde erst zwölf der insgesamt 16 möglichen