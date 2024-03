Am Rodalber Krankenhaus nimmt die Notaufnahme zwischen 21 und 6 Uhr keine Patienten mehr an. Diese Regelung tritt zum 1. April in Kraft. Wer medizinische Probleme hat, soll sich in dieser Zeit an die Notaufnahme des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens wenden. Außerdem stehen nachts der Hausbesuchsdienst der Kassenärztlichen Notfallzentrale unter der Rufnummer 116117 sowie der Rettungsdienst unter der Nummer 112 zur Verfügung. Mehr zum Thema lesen Sie hier