Im Pirmasenser Rathaus wird ein neuer Weg nach oben gesucht. Der alte Aufzug soll mit einer komplett anderen Technik ersetzt werden. Das wird teuer, die Stadt hat aber keine Wahl.

„Der Aufzug macht nur Probleme“, begründet Oberbürgermeister Markus Zwick die Erneuerung. 250.000 Euro soll der neue Aufzug kosten. Die alte Anlage von Thyssen-Krupp stammt aus dem Jahr 1986. Bei Reparaturen sei es immer schwieriger, an Ersatzteile zu kommen, berichtete der Oberbürgermeister am Montag im Hauptausschuss. Wirtschaftlich sei dies nicht mehr zu machen, ein Aufzug wegen der Barrierefreiheit im Rathaus aber unbedingt nötig. Die Viertelmillion Euro für den neuen Aufzug beinhaltet den Ausbau und die Entsorgung der alten Anlage, die statische Überprüfung und Ausbesserungen im Aufzugsschacht, wo dann die neue Anlage installiert werden soll. Der bisherige Aufzug sei mit Hydraulik bewegt worden, also mit Kolben, die gefüllt und geleert werden. Der neue Aufzug sollte mit Seilen arbeiten, so die Vorstellung von Zwick.