Der Puppenpalast gastiert am Dienstag, 6. Februar, im Bürgerhaus in Münchweiler/Rodalb. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Aufgeführt wird das Märchen Rotkäppchen und der Wolf der Gebrüder Grimm. Außerdem sind der Kasper, das Krokodil und Carlos der Rabe mit dabei. Das Märchen wird mit von Hand gefertigten Holzhandpuppen aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Das Stück dauert eine Stunde. Nach der Show dürfen sich die Kinder mit den Puppen fotografieren lassen.

Info

Karten kosten 11,50, ermäßigt 10,50 Euro, für Kinder unter 2 Jahren 6 Euro. Tickets gibt es an der Tageskasse oder im Vorverkauf per E-Mail an HenneShow@gmx.de.