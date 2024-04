Rund 50 Beschäftigte des Pirmasenser Krankenhauses beteiligten sich am Montag an der Protestaktion mehrerer Kliniken in der Pfalz. Mit Transparenten und Flyern machten sie zwei Tage vor der Tagung des Gesundheitsausschusses des Bundesrates auf die ihrer Meinung nach dringend erforderliche Einführung gesetzlich verbindlicher, bedarfsgerechter Personalvorgaben in der Krankenpflege aufmerksam. „Ver.di is watching you!“, verkündete die Gewerkschaft, die die Proteste organisiert hatte. Man wolle den Politikern genau auf die Finger schauen.

Hintergrund ist die Sorge, das Bundesland Bayern könnte die nach langen Verhandlungen auf den Weg gebrachte aktualisierte Pflegepersonalregelung in letzter Minute doch noch kippen. Die darin enthaltenen gesetzlichen Vorgaben sollen sich erstmals am tatsächlichen Versorgungsbedarf orientieren. Auswirkungen auf die Abläufe im Krankenhaus hatte die Aktion indes nicht: Die Teilnehmer hatten sich im Rahmen einer „aktiven Mittagspause“ vor dem Haus versammelt.