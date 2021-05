Die Überlegungen der Diözese Speyer, die Familienbildungsstätte in Pirmasens zu schließen, rufen weiteren Protest hervor. Nicht nur offene Briefe an die Bistumsleitung werden formuliert, auch im Internet formiert sich Widerstand.

Der Heltersberger Marc Sadowski hat am Mittwoch eine Online-Petition erstellt, also eine Art digitale Unterschriftensammlung. Er will so den Protest gegen das Bistum sichtbar machen, sagt Sadowski. In der Begründung im Internet schreibt der Lehrer: „Die Pfarreien und Menschen im Bistum müssen gegen diesen Irrweg des Bistums Protest laufen und entsprechende Reaktionen zeigen, nur so kann der Weg in die Belanglosigkeit der Kirche gestoppt werden.“

Aber Sadowski kritisiert nicht nur das Vorgehen der Bistumsleitung, sondern formuliert auch fünf konkrete Forderungen: keine Schließung der Familienbildungsstätte Pirmasens, keine Einschränkungen der Beherbergung von Gruppen auf Maria Rosenberg, keine Rücknahme von Zuschüssen für die Heilsbach, ein Konzept für eine gelebte Gemeinschaft in und nach der Corona-Krise sowie die Stärkung der Jugendarbeit in Pirmasens. Nur wenige Stunden nachdem die Petition im Internet veröffentlicht wurde, hatten schon über 100 Personen ihre digitale Unterschrift hinterlassen. Die Kommentare im Netz sind eindeutig. Sie richten sich weniger aggressiv gegen die Bistumsleitung, sondern loben vielmehr die jahrzehntelange Arbeit der Bildungsstätte auf dem Sommerwald.

Ganz analog macht eine andere Vereinigung ihrem Unverständnis über die Sparvorhaben Luft. Im Familienbund der Diözese Speyer haben sich katholische Verbände und Institutionen aus dem Bistum und weiteren Mitgliedern zusammengeschlossen. Der Familienbund hat den Anspruch, die Interessen von Familien in Gesellschaft, Politik und Kirche zu vertreten.

Der Vorsitzende des Familienbundes, Manfred Gräf, hat einen offenen Brief an Generalvikar Andreas Sturm verfasst. Darin appelliert er an die Entscheidungsträger, die Förderung der Familien in den kirchlichen Einrichtungen nicht überproportional zu beschneiden. Neben dem Wallfahrtsort Maria Rosenberg und der Bildungs- und Begegnungsstätte Heilsbach sei besonders die Familienbildungsstätte in Pirmasens betroffen.

Gräf verweist in den Brief, der der RHEINPFALZ vorliegt, auf ein wichtiges Lehrschreiben von Papst Franziskus. In der Enzyklika „Amoris laetitia“ heißt es: „Das Wohl der Familie ist entscheidend für die Zukunft der Welt und der Kirche.“ In der Corona-Pandemie werde deutlich, welche vielfältigen Aufgaben und welch hohe Verantwortung auf den Familien lastet, die viele von ihnen an den Rand des Möglichen bringt.

Mit Blick auf die Sparüberlegungen der Bistumsleitung schreibt Gräf: „Familien sind hier in fast allen Punkten die Betroffenen.“ Der Familienbund appelliert daher, den diözesanen Einrichtungen, die den Familien dienen, nicht die finanziellen Grundlagen zu entziehen. Basierend auf christlichen Werten unterstützten diese Häuser Familien in ihren unterschiedlichsten Lebenssituationen.

Die Kirche dürfe ihre Augen nicht davor verschließen, dass sich Familien in einer sich rasch wandelnden Gesellschaft, unter steigenden Anforderungen oft verunsichert seien und nach Orientierung suchen. In der Pandemie seien es gerade Familien, die unter großer Erschöpfung leiden und Orte brauchen, wo sie angenommen werden. Hier könnten die kirchlichen Strukturen im Dienst am Nächsten praktische Hilfe leisten, ist Gräf überzeugt.

