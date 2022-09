Vor dem Hintergrund des immer noch andauernden Ukraine-Krieges hat sich das Unternehmen Profine entschlossen mit der humanitären Hilfsaktion der Kömmerling Better World Stiftung einen erneuten Anlauf zu nehmen, um Spenden zu sammeln und als Unternehmen gleichzeitig Hilfsgüter zu transportieren. Dies hat ein Profine-Sprecher mitgeteilt. Das Unternehmen hatte sich im Frühjahr mit 150.000 Euro an der Aktion beteiligt, aktuell steuere es weitere 100.000 Euro für den Kauf von Hilfsgütern bei.

Mit der Ende Februar gestarteten Kampagne wurden bisher insgesamt 454.000 Euro an Spenden gesammelt und 17 Hilfstransporte in die Ukraine gefahren. „Nachdem wir in der Ukraine mit einem Werk vertreten sind, verfügen wir über die logistischen Voraussetzungen, den direkten Zugang zum Land und zu den betroffenen Menschen zu bekommen“, teilt Profine mit. Dies habe sich in den vergangenen Monaten als sehr hilfreich erwiesen, um Medikamente, Lebensmittel, Hygieneprodukte, Kleidung und weitere täglich benötigte Artikel zeitnah und sehr gezielt dort hinzuliefern, wo sie am dringendsten benötigt werden. Das Unternehmen ruft erneut alle Partner, Kunden und Lieferanten sowie Kolleginnen und Kollegen auf, sich mit einer Spende zu beteiligen. Mit 100.000 Euromache Profine wieder den Anfang. Ebenso ist die Firma für Vorschläge dankbar, um mittels gemeinsamer Projekte Mittel oder Hilfsgüter für die Kampagne zu gewinnen. Die humanitäre Hilfsaktion läuft auch weiterhin über die Kömmerling Better World Stiftung, eine rein gemeinnützige Gesellschaft. Weitere Informationen, auch über den bisherigen Verlauf der Hilfsaktion, finden sich auf der Webseite der Stiftung unter www.koemmerling-better-world.com/ukraine.

Info

Bankverbindung:

Kömmerling Better World Stiftung gGmbH

Sparkasse Südwestpfalz

IBAN: DE91 5425 0010 0000 0969 58

BIC: MALADE51SWP