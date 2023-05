Ob Tokio Hotel oder Silbermond: Sie alle sind vom Schulhof in die Charts gestürmt. Dass auch Mädchen und Jungen aus Pirmasens musikalisch ganz schön was drauf haben, davon sollen sich Besucher der Reihe „Pirmasenser Schulen musizieren“ vom 8. bis 10. Mai in der Festhalle überzeugen können.

„Das klingende Schaufenster der Pirmasenser Schulen ist zurück“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Pirmasens. Kinder und Jugendliche stellen kommende Woche an drei aufeinanderfolgenden Abenden, Montag, 8., bis Mittwoch, 10. Mai, ihr musikalisches Können in der Festhalle unter Beweis. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Es ist die 39. Auflage der Veranstaltung, die lange pausieren musste.

„Dieses klingende Schaufenster lässt sichtbar werden, welche hervorragende musikalische Arbeit an den Pirmasenser Schulen geleistet wird“, wird Oberbürgermeister Markus Zwick in der Mitteilung zitiert. Das Interesse, sich in einem großen Rahmen dem Publikum zu präsentieren, sei auch nach vier Jahren coronabedingter Zwangspause ungebrochen.

Elf Schulen

Mehr als 600 Jungen und Mädchen aus elf Pirmasenser Schulen gestalten die drei Abende. Insgesamt stehen 16 Beiträge auf dem Programm. Die Bandbreite reicht von Gesang und Tanz bis hin zu Schauspiel und Instrumentalmusik.

Programm am Montag, 8. Mai: Klassen 1 bis 4 der Grundschule Sommerwald: „Wir sind Helden dieser Erde“, Tanztheater-AG des Immanuel-Kant-Gymnasiums: „Marionetten“, Sing-Spiel-und-Tanz-AG der Grundschule Wittelsbach, Landgraf-Ludwig-Realschule plus: „Cajon-Projekt“, Männerchor Heart Chor Guys des Hugo-Ball-Gymnasiums: „Pop-Songs“.

Programm am Dienstag, 9. Mai: Bandklasse 5 der Landgraf-Ludwig-Realschule plus: „Hate To Say I Told You So“, „Denkmal“, „Happy“, Chor und Band der Matzenbergschule: „Freundschaft – durch dick und dünn“, Grundkurs Musik MSS 12 des Hugo-Ball-Gymnasiums: „Gospels und Spirituals“, Grundschule Horeb: Tanzprojekt, Kantiamo – Chorklassen 7 bis 13 des Immanuel-Kant-Gymnasiums: On Rising Wind“, „Always There“, „Can I Ride“,„Thank You For The Music“ .

Programm am Mittwoch, 10. Mai: Orffgruppe und Chor der Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn: Auszüge aus „Schule der Träume“, Mittelstufenklassen 1,4 und 5 der Pirminiusschule: „Die Moldau“, ein musikalisches Theater, Theater-AG, Schulchor und Tanz-AG der Montessori-Schule: „Zu Besuch bei Herrn Beethoven“, die „Hugo Noten“ des Hugo-Ball-Gymnasiums: „Happy“, „Wellerman“, „Wipe Out“, die Bigbandklasse des Leibniz-Gymnasiums: „Trumpet Hero“, „Dragonfire“.