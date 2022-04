Für Emmanuel Macron scheint es sich ausgezahlt zu haben, dass er im März seinen Wahlkampf ausgerechnet in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy gestartet hat. 75 Prozent erhielt er dort am Sonntag in der Stichwahl. Seine Konkurrentin Marine Le Pen schaffte es nur auf 25 Prozent. Die Wahlbeteiligung war in poissys mit 71 Prozent etwas besser als der Landesschnitt. Genau umgekehrt sieht es jedoch in den direkt an die Südwestpfalz grenzenden Dörfer Roppeviller und Haspelschiedt aus. Roppeviller votierte mit 80 Prozent für Le Pen, in Haspelschiedt ist die rechtskonservative Politikerin auf 64 Prozent gekommen. Eine weitere Hochburg für die Rechten ist Mouterhouse mit 71 Prozent für Le Pen. Andere lothringische Kommunen wie Bitsch votierten wie der Landestrend mit 54 Prozent für Macron oder das direkt an der Grenze liegende Walschbronn, das mit 59 Prozent für den Amtsinhaber stimmte. Im elsässischen Weißenburg erreichte Macron 60 Prozent.