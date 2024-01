Fünf Spiele, fünf Siege: Das ist die stolze Bilanz des SV Erlenbrunn nach dem zweiten Vorrundenspieltag der 46. Pirmasenser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal. Die B-Klasse-Mannschaft des Turnierausrichters erreichte am Mittwochabend vor 400 Zuschauern in der Gruppe B mit optimalen 15 Punkten den ersten Platz vor dem TuS/DJK (12), dem TuS Winzeln (9) und dem FC Fehrbach (6). Diese vier Teams haben die Endrunde am Freitagabend in der Wasgauhalle erreicht. Ausgeschieden sind der Pirmasenser SV (3 Punkte) und die SG Pirmasens (0).

TuS/DJK-Spielertrainer Denny Blinn führt nun in der Sonderwertung für das schnellste Turniertor. Er traf gegen die SG bereits nach zwölf Sekunden. Bester Torschütze des zweiten Vorrundenabends war der Winzler Tobias Groh mit sieben Treffern. Beim Turnierauftakt hatten sich der SV Gersbach, Oberligist und Rekord-Stadtmeister FK Pirmasens, der SV Rot-Weiß sowie der SV Ruhbank für die Endrunde qualifiziert.