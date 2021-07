Ein Lotto-Spieler aus dem Raum Pirmasens hat bei der Eurojackpot-Lotterie am Freitag fast eine halbe Million Euro gewonnen.

Damit war der Spielteilnehmer aus dem Raum Pirmasens, der beim Eurojackpot 447.000 Euro gewann, nicht alleine in Rheinland-Pfalz. Am Samstag strich ein Glückspilz aus dem Raum Trier einen Lottogewinn von 953.000 Euro ein. Wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte, gewannen beide in der jeweiligen Gewinnklasse 2. Die Scheine waren tagesaktuell für die jeweilige Ziehung abgegeben worden. Der Gewinner aus dem Raum Pirmasens hat auf seinem Eurojackpot-Schein 12,50 Euro eingesetzt.