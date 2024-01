Als eine von bundesweit 36 Organisationen wurde die Pirmasenser Firma FRC Personalservice vom Bundesbildungsministerium in der Kategorie „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ausgezeichnet.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung zeichnet gemeinsam mit der Deutschen Unesco-Kommission Initiativen aus, die sich für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ einsetzen. Seit Freitag gehört die Firma FRC-Personalservice, ansässig in der Pirmasenser Delaware Avenue, zu diesem Kreis. Beraterin Michelle Rivera Campos nahm den Preis für ihr Unternehmen bei einer virtuellen Verleihung entgegen.

„Beworben haben wir uns mit unserem Schulungskonzept, das Auszubildende und Ausbilder gemeinsam befähigt, ihre Lernorte und damit auch das Unternehmen nachhaltig zu gestalten“, erläuterte Rivera Campos. Dass Nachhaltigkeit über das Thema Umweltschutz hinausgehe, hätten sie bei der Umsetzung im eigenen Unternehmen schnell festgestellt.

Nachhaltige Bildungslandschaft

Die Stadt Pirmasens wolle als Teil der SGD-Modellregion Pfälzerwald nachhaltig denken und handeln. Dieses Konzept wolle FRC den Auszubildenden und Ausbildern anderer Betriebe näherbringen. Das habe sie zur Konzeption der ausgezeichneten Schulungsreihe bewogen, erklärte Rivera Campos.

Nachhaltigkeit umfasse unterschiedliche Bereiche, erklärte Oberbürgermeister Markus Zwick in einer kurzen Laudatio. „Eine nachhaltige Bildungslandschaft gehört ganz vorne mit dazu“, überbrachte er die Glückwünsche der Stadt. Er betonte: „Wir sind stolz, ein so ausgezeichnetes Unternehmen in Pirmasens zu wissen.“ Für ihn sei die FRC-Personalservice ein Musterbeispiel dafür, wie das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen und in der Praxis effektiv umgesetzt wurde.