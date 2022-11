Durch K. o. in der ersten Runde hat Abdulrahim Osmani vom BC Pirmasens beim Box-Abend in Völklingen Lokalmatador Juan Gök im Hauptkampf besiegt. Sein BCP-Kollege Zamanuddin Hassanzada unterlag dem Idar-Obersteiner Artur Thess in einem, so Trainer Vitali Litz, „spannenden und schönen Kampf knapp nach Punkten“.