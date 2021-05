Jemand hat Pirmasens als Detroit von Westdeutschland beschrieben. Das gefiel dem Aktionskünstler Stefan Brand, alias Brandstifter, weshalb er die Stadt für eine Aktion auswählte. Am 22. August illuminiert er mit der Lichtkünstlerin Nikola Dicke zentrale Orte der Stadt und hofft auf eine laue Nacht. Denn das Duo setzt auf Passanten, die spontan mitmachen. Mit Christiane Magin hat er sich über die Aktion unterhalten.

Stehen die Orte für die Lichtinstallation in Pirmasens schon fest?

Nein, Nikola Dicke, die Lichtzeichnerin, war bei meinem Rundgang durch die Stadt nicht dabei. Ich habe lediglich eine Vorauswahl getroffen. So machen wir das seit fünf Jahren. Ich schaue mir die Location an, sammle Fundzettel und sie hat die Overhead-Projektoren und kümmert sich darum, dass wir Strom bekommen.

Sie arbeiten mit sogenannten Fundzetteln. Was kann man sich darunter vorstellen?

Das sind Zettel, die mir auf meinen Wegen begegnen. Am Anfang habe ich nur originelle Papiere mit Schreibfehlern oder originellem Inhalt gesammelt. Das Projekt „Asphaltbibliothek“ mache ich seit über 20 Jahren. Angefangen hab ich damit als Stipendiat von Schloss Balmoral in New York. Aber auch in Chicago und Indien habe ich schon gesammelt. Meine Zettelsammlung ist inzwischen riesengroß. Interessant für mich sind Fetzen von Werbung, Strafzettel, Kontoauszüge. In Pirmasens habe ich sogar ein Passfoto gefunden, als ich in einer Bank Geld abgehoben habe. Briefe findet man manchmal auch, die kann man aber für die Lichtaktion nicht gut einsetzen, weil die Fundzettel lediglich Assoziationsanstoß sind. Die Leute malen dann weiter, ergänzen oder übermalen das Bisherige. So dokumentieren wir die Stadt gemeinsam mit den Menschen vor Ort.

Nach welchen Kriterien suchen Sie die Orte für Ihre Aktionen aus?

Unsere Locations müssen drei Voraussetzungen erfüllen: Eine möglichst helle Hauswand beziehungsweise ein interessantes Gebäude zum illuminieren, einen Stromanschluss und eine relativ zentrale Lage, um zufällige Laufkundschaft zu treffen. Wir setzen immer auf Zufallsbekanntschaften und finden es gut, wenn Leute spontan mitmachen und uns dann sogar begleiten. Wegen Corona kommt noch eine weitere dazu: Weite Flächen, um Distanz zu halten.

Was interessiert Sie an Pirmasens?

Ich suche mir immer Orte aus, für die ich sonst keinen Grund hätte, sie zu besuchen. Aber nicht weil es dort nicht schön wäre. In Pirmasens interessieren mich der Leerstand und die Migranten. Die zu Goldenen Zeiten einstige Schuhmetropole Pirmasens, die seit den 70er Jahren unter anderem durch den Abzug der US-Truppen an Kaufkraft und Arbeitsplätzen verlor, wurde aufgrund des Leerstands schon mal als das Detroit Westdeutschlands bezeichnet und gilt als strukturschwaches Gebiet. Die Stadt hat ja zuerst mehr Flüchtlinge aufgenommen als gefordert, was zu entsprechenden Spannungen führte. Doch Problematiken schrecken mich nicht ab, die finde ich eher interessant. Durch die günstigen Mieten entstand auch irgendwann ein Pull-Faktor für junge Familien, so dass sich die Stadt derzeit wieder füllt und im Aufwind befindlich ist. Ich will Orte unbefangen kennenlernen. Diese spannende Umbruchsituation wollen wir durch unser Projekt erhellen und sichtbar machen.

Was war das emotionalste Erlebnis, an das Sie sich während einer Lichtshow erinnern?

Desaströs war es letztes Jahr in Zweibrücken. Wir hatten einen superschönen Start am Rinckenhof, dann ging es weiter zum Hauptplatz in Zweibrücken. Eigentlich sollte dort alles dunkel sein für uns. Auch die Nutzung der Stromkästen war mit dem Stadtmanagement vorab haarklein besprochen worden. Was soll ich sagen: Wir kamen an und alles war hell erleuchtet. Eine Menschenmenge von mehreren 100 Leuten wartete bereits auf diesem Platz. Aber wir konnten die Aktion nicht durchführen. Das der Platz hell erleuchtet war, hätten wir noch irgendwie hingekriegt, aber die Stromkästen waren ja verschlossen. Glücklicherweise war eine Bekannte von unserem Künstlerfreund Jürgen Rinck da, durch die unsere Aktion eine andere Location fand: 200 Meter weiter bei einer Kirche. Wir sind dann mit quietschenden Reifen zum eigentlichen Platz zurückgefahren, um den Leuten zuzurufen: „Hey, wir können es hier nicht machen. Es geht jetzt da rüber.“ Das war eine Spannung.

Hat der Umzug mit dem mobilen Atelier geklappt?

Ja, die Beleuchtung vor der Kirche haben wir mit Gummimatten abgedeckt. Wir fingen an. Alles war wunderbar. Doch nach fünf Minuten ging ein Platzregen los. Alle sind weggegangen – außer einer Migrantenfamilie, die hat sich zu uns in den VW Transporter gesetzt und mit uns gemalt hat.

Was war bislang Ihre schönste Illumination?

Bingen war wunderschön. Direkt am Rhein haben wir einen alten Verladekran angestrahlt. Es ist toll, wenn sich viele Leute so spontan anstiften lassen. Deswegen auch der Name: Brandstifter, der eher ein Anstifter ist als ein Zerstörer. Wenn dann der Funke überspringt, ist das wunderbar.

Warum veranstalten Sie diese Lichtshows überhaupt?

Wir bieten den Leuten eine Möglichkeit, ihre Architektur und Gebäude selbst neu zu erfinden und zu gestalten – wenigstens in den paar Stunden, in denen die Projektoren brennen. Wir geben einen Ansatzpunkt, um sich selbst zu verwirklichen oder sich einfach vorzustellen: Jetzt kann ich meine Meinung sagen. Wie könnte das noch anders aussehen? Durch die Lichtinstallationen scheint das Bekannte umzukippen. Es bekommt etwas Rätselhaftes, Unvertrautes und Geheimnisvolles. Der Effekt ist relativ groß. Wir brauchen halt eine gewisse Dunkelheit, deswegen können wir erst sehr spät starten, aber dann ist es wunderschön. Besonders wenn es noch warm ist.

Die Aktion: Asphaltbibliothek trifft Graffiti-Mobil

Stefan Brand beschreibt sich als konzeptioneller Aktionskünstler, der alle öffentlichen Straßen und Plätze zur Asphaltbibliothek erklärt – als Grundlage seiner Kunst. Seine Homebase ist Mainz. Dort hat er einen kleinen Kunstverein mit 50 Mitgliedern gegründet. Gemeinsam mit Nikola Dicke und ihrem mobilen Atelier illuminiert er Städte anhand seiner Fundzettel, die sie vor Ort in Lichtzeichnungen transformiert. Doch das Vorgefundene belässt die Künstlerin aus Osnabrück nicht einfach so. Gemeinsam mit Passanten interveniert, erobert, besetzt und gestaltet sie. Dem Publikum gibt sie die Möglichkeit, sich durch spontane Eindrücke und Emotionen zu beteiligten, die sie auf Overheadfolien und präparierten Glasplatten wiedergibt.