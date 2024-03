Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tanz und Gesang in Kirchen und Museen: Wegen Bauarbeiten im Großen Haus des Pfalztheaters gibt es im Juni und Juli Kulturprogramm an wechselnden Standorten in Kaiserslautern und Umgebung. Ab November soll dann die gesamte Bühne im neuen Licht erstrahlen.

Ohne Fußball geht es nicht. Das machte Johannes Beckmann, Künstlerischer Direktor des Pfalztheaters in Kaiserslautern, am Freitag in der Villa Munzinger deutlich. Und Beckmann sieht sich selbst