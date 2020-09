Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter Ann-Sophie Becker vom TV Thaleischweiler. Die Petersbergerin holte am Samstag in Landau bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften in der U18 die Titel im Diskuswurf und Kugelstoßen, und am Sonntag wurde sie in Haßloch in ihrer Altersklasse Rheinland-Pfalz-Meisterin im Rasenkraftsport-Dreikampf.

Die Konkurrenz war überschaubar. Im Kugelstoßen (10,35 Meter mit dem Drei-Kilo-Gerät) hatte sie nur zwei Konkurrentinnen, im Diskuswurf (27,51 Meter im einzigen gültigen Versuch mit der 1000-Gramm-Scheibe) gar nur eine. Tags darauf setzte sie sich in dem aus Hammerwurf, Gewichtwerfen und Steinstoßen bestehenden Dreikampf gegen ihre Vereinskollegin Leandra Weiß durch.

Lelle Vize-Pfalzmeister

Daniel Lelle vom TV Thaleischweiler wurde in Landau Vize-Pfalzmeister im Kugelstoßen der Männer, das fünf Teilnehmer verzeichnete. Er schaffte 12,56 Meter mit der 7,26 Kilo schweren Kugel. 34,04 Meter mit der zwei Kilo schweren Scheibe reichten Lelle zu Rang drei unter acht Teilnehmern im Diskuswurf der Männer.

Wirths Podiumsplätze

Zwei U18-Podiumsplätze erreichte Leo Wirth vom TB Hermersberg. Er wurde in Landau bei den Wurf-Pfalzmeisterschaften Zweiter im Speerwurf (43,25 Meter bei neun Startern) und im Kugelstoßen (12,68 Meter mit der Fünf-Kilo-Kugel bei vier Teilnehmern). Im Diskuswurf landete er mit 31,29 Metern auf Rang vier unter sieben Startern.

Lara Schwarz vom TVT wurde Rheinland-Pfalz-Meisterin im Rasenkraftsport-Dreikampf der Juniorinnen bis 73 Kilo Körpergewicht vor ihrer einzigen Konkurrentin, Angelina Bau (SFG Bernkastel-Kues).