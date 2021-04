Konzert am 7. August geplant. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Udo Lindenberg war es nach Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht möglich, seine beiden Konzerte auf der Lebacher Pferderennbahn zu spielen. Nun tritt Lindenbergs Kollege Peter Maffay an – mit Musikern, die zum Teil auch lange zu Lindenbergs Panikorchester gehört haben. Am 7. August ist Maffays Konzert geplant – nach Auftritten in Dresden und Ludwigsburg das dritte Konzert der diesjährigen Tournee. Auftritte unter anderem auf der Loreley, in Frankfurt, Stuttgart und Mannheim folgen. Karten gibt es zu Preisen zwischen 59,99 und 99,99 Euro unter anderem bei eventim.de.