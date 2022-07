„Rassenwahn: Falsch bei Menschen, falsch bei Tieren!“, so prangert der Verein Peta die Kaninchenschau des Kleintierzuchtvereins P 28 Erfweiler am Samstag, 9. Juli, im Dorfgemeinschaftshaus an. Der Verein, der sich der Aufdeckung von Tierquälerei und der Aufklärung der Öffentlichkeit verschrieben hat, kritisiert, dass Menschen durch solche Veranstaltungen dazu verleitet werden, gezüchtete Kaninchen zu kaufen, während in deutschen Tierheimen Tausende Tiere auf ein neues Zuhause warten. Derartige Veranstaltungen bedeuten für die sensiblen Fluchttiere massiven Stress. Peta fordert ein Heimtierschutzgesetz, das allen sogenannten Haustieren, die derzeit größtenteils in einem rechtsfreien Raum leben, den nötigen Schutz und ein artgerechtes Leben ermöglicht.