Ein Hauch von Hollywood wehte am Freitag durch das fast ausverkaufte Forum Alte Post: Die Sängerin und Schauspielerin Patricia Prawit war nach Pirmasens gekommen, um in „Nachtgedanken“ die Leinwandlegende Marlene Dietrich in einem Lesekonzert vorzustellen.

Seit mehr als 20 Jahren feiert Patricia Prawit mit ihrer eigenen Marlene-Dietrich-Show Erfolge. Die Lieder aus den letzten großen Galakonzerten der ikonischen Dietrich in den Weltmetropolen interpretiert