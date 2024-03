Beim Konzert zur Semestereröffnung musizierte erstmals das neu gegründete Orchester Pirmasens, in dem das Südwestpfälzische Kammerorchester in der Volkshochschule und das Orchester der Stadtmission Pirmasens aufgegangen sind.

Wer erwartet hatte, dass das Konzert zur Semestereröffnung der Volkshochschule Pirmasens am 26. Januar im Forum Alte Post, wie all die Jahre zuvor, vom Südwestpfälzischen Kammerorchester in der Volkshochschule bestritten würde, wunderte sich, denn dieses Orchester, das im Jahr 1947 gegründet worden war und 2022 sein 75-jähriges Bestehen feierte, gibt es in dieser Form nicht mehr.

Das Orchester der Stadtmission hatte sich 2016 gebildet, nach Ralf Splittgerbers Dienstbeginn als Prediger. Splittgerber: „Für musikalische Gottesdienste mit dem gemischten Chor der Gemeinde stellte ich kleinere und größere Ensembles zusammen. So entwickelte sich daraus das Orchester der Stadtmission.“

Natürlich entwickelt

Das neue Orchester Pirmasens realisierte bereits ein erstes gemeinsames Projekt mit der Gestaltung eines Konzerts mit Opernausschnitten am 12. November 2023 im Haus des Bürgers in Höheinöd und wirkte bei der Adventsmusik bei Kerzenschein im Dezember 2023 in der Johanneskirche mit.

Der Zusammenschluss der beiden Orchester hatte sich ganz natürlich entwickelt. Einige Musiker spielten ohnehin in beiden Orchestern, und auch die Leiter halfen beim jeweils anderen Orchester als Instrumentalisten aus.

Harmonische Stückauswahl

Holger Vehling, der studierte Cellist und Musiklehrer am Immanuel-Kant-Gymnasium, leitete das Südwestpfälzische Kammerorchester seit 2004 und spielte immer wieder den Cellopart im Orchester der Stadtmission. Ralf Splittgerber, studierter Hornist, seit 2016 Prediger und Leiter des Orchesters der Stadtmission, half beim VHS-Orchester regelmäßig aus. So machten es auch andere Musiker, es war naheliegend, beide Orchester zu verschmelzen und das Orchester Pirmasens zu gründen. Zurzeit besteht es aus der stattlichen Zahl von 26 Musikerinnen und Musikern. Beim Semestereröffnungskonzert war die Bühne des Forum Alte Post zu klein war, so dass bei der Aufstellung improvisiert werden musste.

Das Aussuchen der Stücke verläuft, laut Holger Vehling, sehr harmonisch zwischen den beiden Orchesterleitern ab: „Ralf Splittgerber und ich machen Stück-Vorschläge. Das Stück wird von demjenigen, der es vorgeschlagen hat, einstudiert und beim Konzert dann auch dirigiert, so dass wir beide als Orchesterleiter während der Auftritte auch mal wechseln.“ Die Verantwortung für die einzelnen Veranstaltungen übernimmt jeweils ein Leiter, der in der Regel dirigiert, oder für einzelne Stücke das Dirigat dem anderen abgibt.

Zwei Proberäume

Zur Zeit leitet Holger Vehling die Serenaden der Volkshochschule, Ralf Splittgerber alle anderen Konzerte und Orchestergottesdienste. Nicht so einfach gestaltete sich die Suche nach einem gemeinsamen Probentermin. Damit alle Musiker und Musikerinnen mindestens 14-tägig proben können, blieben einfach die bisherigen Orte und Zeiten erhalten. In den geraden Wochen wird donnerstags im Hugo-Ball-Gymnasium geprobt, wie es das VHS-Orchester schon seit vielen Jahren tut. In den ungeraden Wochen finden die Proben dienstags in dem Gebäude der Stadtmission statt.

Im Zuge der Orchesterfusion konnten auch neue Mitglieder gewonnen werden. Erfreulich ist, dass es einige junge Instrumentalistinnen und Instrumentalisten gibt, aber das Alter zwischen 30 und 40 Jahren sei, so Holger Vehling, etwas unterrepräsentiert. Splittgerber und Vehling hoffen, dass das neu gegründete Orchester noch mehr Musiker und Musikerinnen anlockt.

Repertoire erweitern

„Ralf Splittgerber ist der aktivere, was die Werbung angeht. Ich habe dafür alle ehemaligen Orchestermitglieder angeschrieben. Vielleicht hat jemand Lust, bei diesem großen Orchester wieder einzusteigen. Vor allem Violinen werden noch gebraucht.“ so Vehling. Splittgerber ist auch Komponist: Anfang März spielte das Orchester Pirmasens bereits einen Orchestergottesdienst in der Stadtmission gestalten mit Splittgerbers Werken. Da künftig die Auftritte beider ehemaliger Ensembles von einem bestritten werden, gibt es einiges zu tun.

Für die Zukunft wünschen sich die beiden Orchesterleiter, dass sich das Orchester Pirmasens qualitativ und quantitativ weiterentwickelt, das Repertoire um mehr moderne Titel erweitert wird und es einen Beitrag zur Nachwuchsförderung leistet, da einzelne Musiker des Orchesters auch als Lehrer tätig sind. Musikalische Einsätze verschiedener Art sollen das kulturelle Leben der Stadt und die Musik in den Kirchengemeinden bereichern.

Info

Am 6. Juli werden die Streicher und Hörner gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant das Orgelkonzert F-Dur op. 137 von Josef Gabriel Rheinberger bei der Orgelnacht in der Johanneskirche aufführen.

Am 30. August wird bei der Orchesterserenade im Forum Alte Post ein ehemaliges Orchestermitglied als Solistin auftreten. Sabine Hofmann, die als Oboistin dem Orchester jahrelang angehörte und nun als Musiklehrerin in Wiesbaden lebt, wird den Klavier-Solopart bei Mozarts Klavierkonzert C-Dur KV 467 übernehmen.

Am 17. November und 15. Dezember 2024 zieht es das Orchester noch einmal in die Pirmasenser Johanneskirche, wo es das Kirchenkulturkaffee gestalten und wieder bei der Adventsmusik bei Kerzenschein mitwirken wird.