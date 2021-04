In der Nacht zum Dienstag treten in Pirmasens wieder verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Unter anderem gilt dann eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr sowie erneute Einschränkungen in den Bereichen Sport, Bildung, Kultur und Freizeit. In Pirmasens hatte sich das Infektionsgeschehen in den vergangenen Tagen massiv beschleunigt. Zwischen Freitag und Sonntag ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 164,1 auf 201,3 gestiegen.