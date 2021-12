Nach dem Konzert am vierten Advent in der Festhalle folgt am ersten Weihnachtsfeiertag bereits der nächste Auftritt: Das traditionelle Weihnachtskonzert des Südwestpfälzer Kinderchors findet am kommenden Samstag, 25. Dezember, in der katholischen Kirche St. Georg in Münchweiler statt. Neben dem Kinderchor wirkt auch der Projektchor MÄNNER STIMMEN mit. Bernhard Haßler spielt die Orgel, Julian Haßler das Klavier. Das Konzert steht unter der musikalischen Leitung von Bernhard und Christoph Haßler. Los geht es um 18 Uhr. Es gilt die 2G-Regel. Am Platz muss eine Maske getragen werden. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre gilt der ermäßigte Preis von acht Euro. Konzerttickets gibt es bei der Gärtnerei Pfundstein, Schulstraße 10, in Münchweiler.