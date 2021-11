Alexander Brink legt nach einer Saison bei den Pirmasens Praetorians sein Amt als Headcoach nieder. Dies teilte der Macher der American-Football-Abteilung des FK Pirmasens, Mario Kapila, am Sonntagabend mit. Neuer Cheftrainer der Prätorianer, die in ihrer Oberliga-Staffel mit nur einem Sieg den letzten Tabellenplatz belegten und die angepeilte Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs somit deutlich verpassten, werde Frank Kneip.

Kneip habe, so Kapila, in seiner Football-Laufbahn unter anderem bei den Kaiserslautern Warriors, den Rüsselsheim Razorbacks, den Saarland Hurricanes und den Kaiserslautern Pikes gespielt und sei in diesen Vereinen auch als Trainer tätig gewesen (Linebackercoach, Defensive Coordinator, Offensive Coordinator und Headcoach). Kneip habe 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Pikes gezählt und gehöre zudem seit fünf Jahren dem Aufsichtsrat der Hurricanes an.

Neuer Assistent Headcoach wird der frühere Erst- und Zweitligaspieler Lothar Guth.