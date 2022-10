Für Aufregung sorgen derzeit Soldaten von Bundeswehr und belgischer Streitkräfte, die in an mehreren Stellen in der Region gesehen wurden, unter anderem in Niedersimten. Vor allem die belgischen Soldaten verwundern. Die Übung wurde jedoch ordnungsgemäß angemeldet und sogar im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land angekündigt. Von der Pressestelle der Stadtverwaltung ist zu erfahren, dass es sich um ein großangelegtes Manöver handele, das bis zum 14. Oktober im Saar-Pfalz-Kreis und der Südwestpfalz durchgeführt wird. 180 Soldaten und 50 Fahrzeuge seien beteiligt. Federführend ist ein ABC-Abwehrbataillon der Bundeswehr aus Bruchsal. Die Übung trägt laut Stadtverwaltung den Decknamen „Toxic Rain 22“, also „Giftiger Regen 22“. ABC-Einheiten dienen der Abwehr von Bedrohungen durch atomare, biologische oder chemische Gefahren. Die Anwesenheit belgischer Soldaten bei der Übung resultiert aus dem Anspruch des Bruchsaler ABC-Kommandos, das ABC-Einheiten aus Nato- und EU-Staaten zu multinationalen Einsätzen befähigen soll.