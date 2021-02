Er wirkte von 1979 bis 1986 in St. Anton als Jugendkaplan: Am 21. Januar verstarb Pater Heinz Josef Catrein im Alter von 70 Jahren. Das hat die Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini gestern mitgeteilt. Catrein gehörte dem Orden vom Heiligsten Herzen Jesu und Mariens an, auch Arnsteiner Patres bekannt. Die Arnsteiner Patres übernahmen in den 1970er und 1980er Jahren die Leitung der Pfarrei St. Anton und damit verschiedene pastorale Aufgaben im Pfarrgebiet aber auch der ganzen Stadt. Die sieben Jahre in Pirmasens waren für Catrein und seine Mitbrüder die Gelegenheit ihre Kreativität zu entfalten, heißt es im Nachruf er Pfarrei. Im Pfarrhaus habe man lebendige Gemeinschaft hautnah miterleben könne. Ein Heranwachsender von damals wird so zitiert: „Vielleicht waren die Patres bei uns auch so beliebt, weil beides seinen Platz in ihrem Dienst hatte: ein Parkbräu, ein gutes Gläschen Wein, leckeres Essen, ein Abend mit guten Gesprächen genau so wie ein Jugendgottesdienst, eine Wallfahrt, eine Sternsingeraktion oder eine Andacht, bei denen Gott im Mittelpunkt stand.“ Zeitgenossen erinnern sich an Catrein als einen „wahren Menschenfischer“, der wegen seiner humorvollen und offenen Art beliebt war.