Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nur ein Heimspiel statt zwei hat der TTC Nünschweiler am Wochenende in der Herren-Tischtennis-Oberliga.

Der bisherige Tabellenvorletzte TSV Wackernheim, der am Samstagabend in der Halle am Füllengarten antreten sollte, hat diese Woche seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet und steht daher als erster