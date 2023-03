Das 4:6 am Sonntagnachmittag zu Hause gegen Aufsteiger TTC Oggersheim war für den TTC Nünschweiler eine ganz bittere Niederlage. Nun wird es sehr schwierig, den Abstieg aus der Tischtennis-Oberliga noch zu vermeiden.

„Es ist schwer, das Spiel in Worte zu fassen“, sagte Henry Wiche nach der bereits sechsten 4:6-Niederlage in dieser Saison. Insbesondere mit den knappen Matches – gleich drei Partien gingen im fünften Satz verloren – haderte Nünschweilers Nummer zwei. So vergab Fabian Freytag gegen den Oggersheimer Kevin Rief nach einer 10:6-Führung gleich vier Matchbälle.

Dennoch blieb Nünschweiler vor 55 Zuschauern dran, führte sogar mit 3:2, musste aber durch Niederlagen von Thomas Veith, Freytag, Wiche und die Fünf-Satz-Niederlage von Marcel Dohmen dann aber bereits das 3:6 hinnehmen. Veith holte im abschließenden Spiel gegen Pascal Mayer noch einen Zähler. „Ich war ein Totalausfall“, zeigte sich Wiche, der in beiden Einzeln deutlich verlor, nur gegen Marcel Tröger einen Satz gewann, selbstkritisch.

Gegen Berus unter Druck

Am kommenden Sonntag (14 Uhr) kann im Heimspiel gegen den TTC Berus eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen. Die Saarländer belegen derzeit mit 7:19 Punkten vor Nünschweiler (7:21) den Relegationsrang, haben aber das weitaus leichtere Restprogramm. Ein Sieg ist daher Pflicht für Nünschweiler, um als Drittletzter zumindest noch das Relegationsspiel zu erreichen.

SO SPIELTEN SIE