In Göttingen ist die Badesaison in diesem Sommer mit einem Novum gestartet: An Wochenenden dürfen nun auch weibliche Schwimmbadgäste oben ohne schwimmen. Dann ist das Baden ohne Bikinioberteil erlaubt, die Hosen müssen aber weiterhin getragen werden. Wäre das auch in Pirmasens denkbar? Die RHEINPFALZ hat in der Fußgängerzone Passanten befragt.

Walter Schlick hält vom Oben-ohne-Schwimmen rein gar nichts. „Für Frauen dürfte das schwierig sein, wenn man an sexuelle Übergriffe denkt, die es in Schwimmbädern