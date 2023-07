Zu einem Hingucker ist der Darmstädter Platz nach seiner Neugestaltung geworden: Am Mittwoch feierten Vertreter der Stadt, der beteiligten Firmen und Behörden gemeinsam mit Kindern der Horeb-Grundschule und den Anwohnern die offizielle Eröffnung des Generationen-Treffs im Quartier. „Städtebaulichen Entwicklungsbedarf“ habe es in diesem traditionsreichen Stadtviertel gegeben, stellte Oberbürgermeister Markus Zwick fest, weshalb das Förderprogramm des Landes sehr willkommen gewesen sei. Das Großprojekt der Aufwertung des Winzler Viertels diene nun gewissermaßen als Blaupause für den Horeb, wobei der Spielplatz auf dem Darmstädter Platz wohl eine der schönsten und wichtigsten Maßnahmen darstelle. „Es tut sich viel im Quartier“, so Bürgermeister Michael Maas, der darüber informierte, dass hier inzwischen rund 20 Millionen Euro investiert worden seien.

Das jüngste Projekt, der Ausbau der Glasbergstraße und der Darmstädter Straße, habe mit 700.000 Euro zu Buche geschlagen, der Darmstädter Platz 350.000 Euro gekostet. Fast die Hälfte seien über das Städtebauförderungsprogramm „sozialer Zusammenhalt“ finanziert. Der terrassierte, von zehn neuen Winterlinden umrahmte Spielplatz bietet unter anderem eine Kletteranlage, Wasserzapfstelle, Tampenschaukel und einen Bolzplatz. Die Glasbergstraße und ein Seitenarm der Darmstädter Straße wurden grundlegend saniert, an die Gestaltung des benachbarten Spielplatzes angepasst und in eine Spielstraße umgewandelt.