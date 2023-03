Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Stabhochsprung- und Speerwurf-Meeting „Sky’s the Limit“ des Leichtathletikzentrums Zweibrücken dürfen am Samstag 600 Personen ins Westpfalzstadion. Stadt und Land haben das Konzept des Vereins genehmigt, so können rund 450 Zuschauer die fünf Konkurrenzen verfolgen.

36 Athleten erwartet das LAZ. Es wird fünf Konkurrenzen geben: Stabhochsprung für Männer und Frauen, Speerwerfen für Männer und Frauen und einen Speer-B-Wettkampf,