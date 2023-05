Nach zwei Jahren öffnet die Pizzeria Carlo unter neuer Führung die Pforten: Gaetano Ortisi heißt der Inhaber. In dem kleinen Laden an der Priesterwiese gehen künftig wieder Pizza, Pasta und Salate über den Tresen. Der ehemalige Eigentümer Carlo Bonanno arbeitet ebenfalls noch mit.

Zwischen 28 Pizza-Arten können Kunden der Pizzeria Carlo künftig wählen. Auf der Speisekarte stehen zudem diverse Pasta-Gerichte mit unterschiedlichen Soßen sowie Salate. „Wir haben das Menü zum Großteil übernommen – neu sind beispielsweise nur die Gnocchi und das Tiramisu als Dessert“, erzählt Gaetano Ortisi, der neue Inhaber der Pizzeria.

Gemeinsam mit Vorbesitzer Carlo Bonanno steht Ortisi von jetzt an hinter dem Tresen und bereitet die Speisen zu. „Bevor ich den Laden damals übernommen habe, war hier eine Metzgerei drin“, erinnert sich Bonanno. 30 Jahre lang hat er die Pizzeria an der Priesterwiese geführt. Aus gesundheitlichen Gründen musste er vor rund zwei Jahren schließen. Seitdem hat er einen Nachfolger gesucht.

Unter drei Bewerbern hat sich Bonanno für Ortisi entschieden. Beide stammen aus Sizilien. „Ich kenne bereits seinen Vater aus früheren Zeiten, als es noch nicht so viele Italiener in Pirmasens gab“, erklärt Bonanno, der noch einige Stunden in der Pizzeria mitarbeitet. So kann er seine Rezepturen an Ortisi weitergeben. Dessen Tochter Laura hilft ebenfalls im Betrieb und kümmert sich unter anderem um den Auftritt der Pizzeria in den sozialen Medien.

„Es ist ein kleiner Traum von mir gewesen“, verrät Ortisi. Er habe die Gastronomie bei einer Freundin kennengelernt, die ein Restaurant in Heidelberg führt und dort einiges über das Gewerbe gelernt. Die Pizzeria Carlo betreibt er nebenberuflich. Deshalb wolle er klein anfangen. „Erst einmal muss das Ladengeschäft laufen, bevor wir über einen Lieferservice nachdenken können“, sagt der Inhaber.

Auf die Eröffnung blickt Ortisi positiv. Bisher sei es vor allem ganz klassisch Pizza, die sich am besten verkaufe. Unter den Kunden seien außerdem viele ehemalige Stammkunden von Bonanno, aber auch Freunde und Familie. Geöffnet ist die Pizzeria Carlo Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr.