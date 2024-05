Mit 2,17 Promille war laut Polizei ein 33-Jähriger am späten Samstagabend mit seinem Mofa in Landstuhl unterwegs. In der Bahnstraße geriet er in eine Polizeikontrolle, dabei sei bei einem Atemalkoholtest der hohe Wert festgestellt worden. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.

Nicht ganz so stark alkoholisiert war ein Autofahrer, der der Polizei in der Saarbrücker Straße am frühen Sonntagmorgen auffiel. Der 43-Jährige sei ebenfalls kontrolliert worden und sein Test habe immerhin 1,21 Promille ergeben. Auch dieses Ergebnis führte zur Entnahme einer Blutprobe. Beide Fahrzeugführer müssen mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.