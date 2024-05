Diesen Sommer wird es wieder musikalisch: Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr gibt es ab 20. Juli wieder die Aktion „Spiel mich!“ in Landau, teilt die Stadtverwaltung mit. Bis Ende August stehen Klaviere an verschiedenen Orten in der Innenstadt und dürfen von allen Musikbegeisterten gespielt werden. Für die Aktion mit großer Unterstützung der Kreismusikschule Südliche Weinstraße und des Landauer Musikhauses Schlaile sucht die Stadt Landau aktuell Klavierpatinnen und Klavierpaten.

„Ob „Alle meine Entchen“ oder „Für Elise“ – was gespielt wird, ist ganz egal. Jede und jeder darf sich ans Klavier setzen“, freut sich Oberbürgermeister Dominik Geißler auf die musikalische Mitmach-Aktion, bei der er auch selbst plant, hin und wieder in die Tasten zu greifen. „Ohne die Unterstützung der Geschäfte, Cafés, Restaurants und Bars in unserer Innenstadt wird es aber nicht funktionieren. Aus diesem Grund hoffen wir bei dieser schönen Aktion auf tatkräftige Unterstützung“, so Dominik Geißler.

Was ist die Aufgabe der Patinnen und Paten? Den Klavieren Unterschlupf bieten. Die Instrumente stehen während der Öffnungszeiten auf der Straße und können gespielt werden. Am Abend werden sie nach drinnen gebracht – auf Rollen, versteht sich. Wer Interesse daran hat, eine Patenschaft zu übernehmen, wendet sich an das städtische Kulturbüro. Das geht bis einschließlich Freitag, 24. Mai, per Mail an kulturbuero@landau.de. rhp