Der TC Rot-Weiß Pirmasens hat am Sonntag in der Tennis-Pfalzliga der Damen mit einem 12:9-Heimsieg gegen den bis dato ungeschlagenen TC Weiß-Rot Speyer II positiv überrascht. In einem Einzel gab es nicht unerhebliche Differenzen.

Bei bestem Sommerwetter war auf der Neun-Sandplätze-Anlage am Haseneck viel los. Das lag auch an den parallel ausgetragenen Heimspielen des zweiten Damenteams und der Herren II gegen die von vielen Anhängern unterstützten Erlenbrunner (8:13). Etwa 40 Zuschauer weilten beim nicht gerade von gegenseitiger Sympathie geprägten Spitzeneinzel zwischen Thanh-Than Nguyen und Olivia Placzek, als es Unstimmigkeiten über den Spielstand gab: 6:1, 5:2 und 40:30 für Placzek oder schon Matchgewinn für die Leistungsklasse-5-Spielerin aus Speyerin? Letztlich gab Nguyen nach.

Die Nummer eins des TC Rot-Weiß revanchierte sich dann im Einser-Doppel, das sie an der Seite von Sophie Volberg gegen jene Placzek und Anna-Lena Schütt glatt in zwei Sätzen gewann. „Wir haben toll zusammengespielt“, sagte Mannschaftsführerin Volberg hinterher. Und sie war verblüfft darüber, das ihr Team, das mit einem 6:6 aus den Einzeln gegangen war, „fast drei Doppel geholt hätte“. Denn neben den 6:3, 7:6 siegreichen Helmdach/Weis waren auch Fuhrmann/Pfirrmann nach dran, verloren aber letztlich im Match-Tiebreak.

Im Einzel können Constanze Fuhrmann und Nadine Helmdach auf ihre Top-Bilanzen stolz sein. Sie entschieden auf den Positionen drei und fünf bisher alle vier Saisonmatches für sich.

SO SPIELTEN SIE

TC RW Pirmasens - WR Speyer II 12:9

Einzel: Thanh-Thanh Nguyen - Olivia Placzek 1:6, 2:6; Sophie Volberg - Alicia Mall 1:6, 0:6; Constanze Fuhrmann - Anna-Lena Schütt 6:1, 6:2; Lisa Pfirrmann - Julia Sedelnikov 6:1, 6:2; Nadine Helmdach - Romy Rueff 6:1, 6:0; Joana Weis - Nina Golfier 5:7, 3:6

Doppel (6:3): Nguyen/Volberg - Placzek/Schütt 6:2, 6:4; Fuhrmann/Pfirrmann - Mall/Rueff 6:4, 3:6, 4:10; Helmdach/Weis - Sedelnikov/Golfier 6:3, 7:6.