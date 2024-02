Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marie-Luise Scherer vom ESV Pirmasens ist in der laufenden Saison die mit Abstand beste U23-Spielerin in der Frauen-Kegel-Bundesliga, zählt aber wohl nicht zum deutschen Kader für die U23-WM im Mai in der Slowakei. Darüber, aber auch über ihre Auswärtsstärke und Vereinstreue sprach Herbert Striehl mit der Windsbergerin.

Frau Scherer, Ihre Entwicklung geht immer weiter. Vergangene Saison haben Sie mit 583 Kegeln Rang 18 in der Bundesliga-Auswärtsschnittliste belegt, nachdem Sie davor auf 46 gelegen hatten. Derzeit findet man Sie mit 606,9 Kegeln auf Rang sieben. Damit liegen Sie noch einen Platz vor Ihrer ehemaligen ESV-Teamkollegin, der amtierenden deutschen Meisterin und Nationalspielerin Alena Bimber (600). Was sind die Gründe?

Ich