„Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ ist eine Hommage an den Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmusik. Am Sonntag, 21. April, wird sie in der Pirmasenser Festhalle gezeigt.

Mit den großen Hits und einigen unbekannteren Liedern sowie spannenden Geschichten rund um das Leben von Udo Jürgens widmet sich die Show „Die Udo Jürgens Story“ am Sonntag, 21. April, 20 Uhr, einer österreichischen Musiklegende.

Die Zuhörer begeben sich auf eine musikalische Zeitreise mit Evergreens wie „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Liebe ohne Leiden“, „Merci Chérie“, „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“ und vielen weiteren Hits. Udo Jürgens ließ sich nicht einfach in eine Schublade stecken. Musikalisch bewegte er sich sehr frei zwischen Schlager, Chanson, Jazz und Popmusik. Inhaltlich fühlte er sich der Freiheit, dem Frieden und vor allem der Liebe verpflichtet und hatte auch keine Angst, einmal anzuecken.

Emotionale Atmosphäre

„Die Udo Jürgens Story“ ist die Idee der Wiener Schauspielerin Gabriela Benesch, einer engen Freundin der Familie Jürgens. Sie kannte Udo Jürgens, der 2014 in der Schweiz verstarb, persönlich. Benesch schildert humorvoll und mit viel Einfühlungsvermögen Geschichten, Begebenheiten und Anekdoten aus dem Leben des Musikers. Musikalisch begleitet werden ihre erzählerischen Einblicke von dem Sänger und Pianisten Alex Parker, dem bekanntesten Udo-Jürgens-Interpreten im deutschsprachigen Raum. Ganz im Stil seines Idols versteht er sich darauf, in sympathischer Manier eine emotionale Atmosphäre zwischen sich und dem Publikum zu schaffen.

Info

Karten sind beim Pirmasenser Kulturamt, Telefon: 06331 2392716, unter der Ticket-Hotline 0761 88849999 oder online unter kultopolis.com und rheinpfalz.de/ticket (Ermäßigung für RHEINPFALZ-Card-Inhaber) erhältlich.