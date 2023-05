Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die in der Fahrbahn stehenden Laternen in der Friedensstraße in Winzeln sorgen weiter für Verdruss. Die fünf Laternen wurden bereits neunmal angefahren. Die Friedensstraße liegt damit an der Spitze der Unfallstatistik.

Im Mai hatte sich der Anwohner Norbert Meßemer über die seiner Meinung nach völlig deplatzierten Laternenmasten beklagt.