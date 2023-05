Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Statt die Laternen in der Friedensstraße in Pirmasens-Winzeln so zu versetzen, dass ein besseres Durchkommen möglich ist, hat die Stadt nun Parkbuchten eingezeichnet. „Das ist absoluter Blödsinn“ findet Anwohner Norbert Meßemer.

In der Friedensstraße in Winzeln stehen die Straßenlaternen laut Anwohner Norbert Meßemer zu weit in der Mitte der Straße, weshalb sie ständig umgefahren und