Die Kultur-Initiative Paulus veranstaltet vom 7. bis 9. Juli ihr zweites Open-Air-Festival auf dem Freigelände der Pirmasenser Pauluskirche.

Mitte des Jahres 2021 schlossen sich Mitglieder des Presbyteriums der Paulus-Kirchengemeinde und Kulturschaffende der Pirmasenser Musikerszene zur Kulturinitiative Paulus (Kupa) zusammen. Nach einigen Konzerten im Kirchensaal ging vorigen Sommer eine Open-Air-Veranstaltung in Pirmasens über die Bühne. In diesem Jahr eröffnen Die Toten Ärzte am Freitag, 7. Juli, das zweite Kupa-Festival. Die vierköpfige Formation bietet eine Hommage an die Musik der beiden deutschen mit Gold- und Platin-Platten überhäuften Punkrock-Legenden Die Toten Hosen und Die Ärzte. Vom Deutschen Rock- und Popmusikerverband wurde die Formation 2012 und 2015 als beste Coverband Deutschlands ausgezeichnet. Die Coldplay-Tribute-Band Everglow gastiert am zweiten Tag des Festivals und sorgt für den authentischen Coldplay-Sound und einer aufwendigen Lichtshow.

Mit dem pfälzischen Ausnahmesänger Oli Dums, Leadgitarrist Philipp Graf, Darien Pfirrmann am Bass und Schlagzeuger Kai hat die Band eine famose Besetzung, um die Welthits von Coldplay zu interpretieren. Im Vorprogramm wird das Pirmasenser Akustik-Trio Wire & Wood neu arrangierte und inszenierte Lieder von den 1960er Jahren bis in die Neuzeit servieren. Die Toten Ärzte und Everglow spielten in unserer Region schon überaus erfolgreiche Konzerte beim beliebten Burg Lemberg Open-Air.

Open-Air-Gottesdienst mit Livemusik

Das Gemeindefest startet am Sonntag um 10 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst. Es spielt Blechdubbe, ein Ensemble des Blasorchesters Lemberg. Das komplette Orchester um Dirigent Peter Kästner bestreitet danach das weitere Programm. Die sozusagen größte Band des Festivals bevorzugt eine Mischung aus traditionellem Liedgut und Material aus der Moderne, gespielt mit beeindruckender Lautstärke.

Info

Die Konzerte beginnen um 20.30 Uhr, sonntags ist der Eintritt frei. Tickets gibt es unter pfalzshow.de, Infos: kupa-ps.de.