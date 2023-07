Es ist Tradition, dass die Woche vor Beginn der Sommerferien in Thaleischweiler-Fröschen im Zeichen der Kultur steht. Am Dorfgemeinschaftshaus erwartet die Besucher vom 18. bis 21. Juli ein abwechslungsreiches Programm.

Es soll ein Programm für alle sein, deshalb wird kein Eintritt erhoben. Kommen und genießen, heißt die Devise. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Bei schönem Wetter wird alles unter freiem Himmel stattfinden. Bei schlechterem Wetter kann das Dorfgemeinschaftshaus stärker einbezogen werden.

Kontinuierlich gewachsen, beschreibt Bürgermeister Thomas Peifer, dem die Musik und die Kulturwoche sehr am Herzen liegt, die Entwicklung dieses Angebotes in der Gemeinde, und er ist sich sicher: „Wir haben wieder ein tolles Programm zusammengestellt“.

Chöre aus Hermersberg und Herschberg

Die Kulturwoche wird am Montag, 18. Juli, mit Chormusik eröffnet. Zwei stimmreiche Chöre aus der Region gestalten den Auftakt: der Männergesangverein Frohsinn aus Hermersberg, der zu den größten Männerchören in der Pfalz zählt und sich mit diesem Konzert in die Sommerpause verabschiedet. Freitags vor dem Konzert steht die letzte Probe an, die traditionell als offenes Singen gestaltet wird.

Die Besucher des Konzertes in Thaleischweiler-Fröschen dürfen sich also auf einen gut gelaunten Chor freuen, der beschwingt auf die Ferien einstimmen wird. Dass das nicht nur die Herren, sondern auch die Damen können, beweist der Frauenchor Herschberg, der gemeinsam mit dem MGV den Auftakt bestreitet. Dabei dürfte aufmerksamen Besuchern nicht entgehen, dass beim Frauenchor mit Dirigent Wolfgang Fuhrmann ein Mann den Takt vorgibt. Beim MGV Hermersberg schauen die Sänger hingegen genau auf die Taktvorgaben von Dirigentin Selina Schröer.

Gentle Jackets und eine Big Band

Am Dienstag, 19. Juli, treten in Thaleischweiler-Fröschen die Botschafter des guten Geschmacks auf. So bezeichnen sich die Musiker der Gentle Jackets, zu denen Ralf Maxstadt, Michael Bixler, Bodo Bode und Ralf Bender gehören. Die Combo, die dem perfekt zu einem Sommerabend passenden entspannten Swing ihr musikalisches Augenmerk widmet, bringt auch die bekanntesten Popsongs aller Zeiten mit an das Dorfgemeinschaftshaus.

Mehr als eine Nummer größer wird es – was die Zahl der Musiker anbelangt - am Mittwoch, 20 Juli: Die Big Band der Polizei des Saarlandes wird zu hören sein. Als modernes, professionelles Jazz-Orchester beschreiben sich die Musiker selbst, die unter der Leitung von Martin S. Schmitt stehen. Das Programm, das sie dabei haben, umfasst traditionelle Big-Band-Musik, bietet Evergreens, Filmmelodien, auch Klassiker der Popmusik sind zu hören.

Stimmalarm aus der Südpfalz

Am Donnerstag, 21. Juli, geht die Kulturwoche zu Ende. Aus der Südpfalz reist die Gruppe Stimmalarm an. Die sechs Sängerinnen von Stimmalarm haben alle eine professionelle Gesangsausbildung, waren bereits mehrfach im deutschen und belgischen Fernsehen zu hören und zu sehen. Sie verstehen es, mit eigenen Liedern und Cover-Songs aus den Bereichen Pop, Rock, Musical und Schlager das Publikum zu begeistern. Dabei können sie laute ebenso wie leise Töne anschlagen.