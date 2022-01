Die Kulturinitiative Paulus (KUPA) hat am Mittwoch neue Termine für ihre Konzerte in der Pauluskirche präsentiert: Der Auftritt der Gruppe Acoustic Colour, ursprünglich für den 28. Januar geplant, wurde in den März verlegt.

Mit dem Konzert mit der Kaiserslauterer Gruppe Acoustic Colour, in der die Pirmasenser Uwe Bayerle (Saxofon) und Andreas Rauth (Schlagzeug) mitspielen, wird die Reihe am Freitag, 18. März, fortgesetzt. Bislang konnte nur das Auftaktkonzert der im Sommer gegründeten Initiative am 5. November mit dem Thomas Steinköhler Trio stattfinden. Am Freitag, 8. April, spielen dann „Three Leaves“ in der Pauluskirche, deren Konzert anfänglich für den 10. Dezember geplant war. Es folgen die „Lothringer“ am Samstag, 7. Mai. Sie hätten eigentlich im März spielen sollen. Lediglich das Abschlusskonzert von Graceland am Sonntag, 22. Mai behält seinen ursprünglichen Termin. Alle Konzerte starten um 20 Uhr.

Die Verlegungen der Konzerte im Dezember und im Januar sind laut KUPA auf die Corona-Infektionszahlen, die daraus resultierende Zurückhaltung der Besucher und die wachsende Skepsis bei Musikern zurückzuführen.

Info

Karten für das Konzert von Acoustic Colour am 18. März sind ab Mittwoch, 26. Januar, 10 Uhr, zum Preis von 10 Euro plus ein Euro Vorverkaufsgebühr in Sam’s Weingalerie in Pirmasens erhältlich. Infomationen gibt es auch auf der Website der Kulturinitiative.