Am Sonntag, 18. Februar, findet ab 18 Uhr in der protestantischen Kirche in Nünschweiler ein Konzert der Gruppe Phrase Traffic statt. Die Band spielt dabei nicht nur Evergreens von großen Künstlern.

Das Konzert der Band Phrase Traffic am kommenden Sonntag in Nünschweiler beinhaltet Hits von Abba, den Beatles, den Bee Gees, Queen und Michael Jackson, aber auch Kompositionen aus der Feder von Bandleader Achim Bißbort.

Phrase Traffic besteht neben Bißbort (Gitarre, Gesang, Fretless-Bass) aus Peter Hertzler (E-Bass, Kontrabass, Hangdrum), Julian Gottschalk (Piano, Gesang), Nicci Appiah (Schlagzeug) und Shannon Young (Gesang). Die Band interpretiert einerseits die Pop-, Rock- und Soulsongs in klassischer Besetzung mit Gitarre, Bass, Piano und Schlagzeug. Anderseits setzt die Truppe in eigenwilligen Arrangements ungewöhnliche Akzente, etwa dann, wenn Hertzler an die Hangdrum und Bißbort an den Fretless-Bass wechseln. Charakteristisch ist auch der dreistimmige Satzgesang von Bißbort, Gottschalk und Young.

Erstauflage sehr erfolgreich

Bereits vor einem Jahr gastierte Phrase Traffic in der protestantischen Kirche in Nünschweiler. Weil dieses Konzert mit über 250 Besuchern sehr gut angenommen wurde, entschloss sich die Band schon damals, dieses Konzert im jährlichen Turnus zu wiederholen.

Bandleader Achim Bißbort, der aus Nünschweiler stammt und seit 2022 wieder dort lebt, ist auch sonst als Musiker in der Region sehr aktiv. Er ist Bassist bei Musical-Produktionen im Saarland, ist Leiter des Popchors Popsound in Pirmasens, produziert und arrangiert Pop-Songs für verschiedene Sängerinnen und schreibt Kinderlieder.

Einlass eine halbe Stunde früher

Einlass zum Konzert ist um 17.30 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.