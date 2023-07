Mit dem Schlabbeflicker-Festival wollte Rolf Schlicher etwas Neues schaffen. Das ist ihm geglückt. An dem Konzept wurde lange gefeilt.

Das Konzept fürs neue Festival in Pirmasens ist durchdacht und klar strukturiert. Die Macher haben sich sichtlich Gedanken darüber gemacht, wie sie die vielen beteiligten Akteure, die verschiedenen Zielgruppen und Schwerpunkte sinnvoll auf drei Tage und drei Plätze verteilen. Es ist zu erwarten, dass bei der ersten Auflage im August nicht alles reibungslos funktioniert, weil eben immer was schiefgeht. Das weiß Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher auch und kündigt vorsorglich Verbesserungen fürs nächste Jahr an. Wenn das Konzept gut umgesetzt und von den Gästen angenommen wird, könnte das Schlabbeflicker-Festival eine Marke werden.