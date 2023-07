Drei Tage, drei Plätze, über 60 Stunden Musik, Performances und Mitmachaktionen, Hunderte Beteiligte. Das Konzept fürs Schlabbeflicker-Festival Anfang August steht und bietet einige Hingucker.

Das neue Pirmasenser Stadtfest soll Exe-Fest und Schlabbeflickerfest zusammenführen – und am Ende doch mehr sein. „Die Idee ist wahrlich nicht neu“, sagt der Beigeordnete Denis Clauer ironisch. 2020 war das Konzept schon mal ausgearbeitet, wegen der Corona-Pandemie fiel das Fest aber aus. Nun nimmt die Stadt neuen Anlauf. Es sei „eine große Aufgabe“ gewesen, das kombinierte Fest zu erarbeiten. An mehreren Orten sollen unterschiedliche Zielgruppe angesprochen werden, die Anzahl der Beteiligten ist hoch, die Koordinierung herausfordernd.

Der Exe

Die Stadt bespielt den Exerzierplatz. Obwohl am Freitag, 4. August, erst um 19.30 Uhr offiziell ein Fass angestochen wird, öffnen die Stände schon am Nachmittag. Brass Machine soll abends Gäste in die Stadt ziehen. Die bekannte und beliebte Band sei „ein richtig guter Opener für die Veranstaltung“, sagt Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher zufrieden. Am Samstag treten unter anderen die Arnbachtaler und die Bixi Chicks auf. „Wir setzen auf Bands mit Lokalkolorit, aber überregionaler Wirkung“, erklärt Schlicher. Dazu passen der Pirmasenser Gospelchor Churchies, der die Gäste am Sonntag rund um die Mittagszeit begleitet, ebenso wie Jan Luca Ernst, der mit seiner Band danach auftritt.

Auf dem Exe stehen sechs Caterer. Neben Jäckel-Event aus Zweibrücken und V-Zeit aus Pirmasens sind es Vereine: der 1. TTC, der SV Erlenbrunn, der TuS Pirmasens und der Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Rottweiler-Klubs. Helmut Hörig, Chef von Pyro 2000, veranstaltet das Feuerwerk am Samstagabend. Der Wochenmarkt wird in dieser Woche am Donnerstag und Samstag in die Ringstraße verlegt.

Die Herde der Maschinenwesen der Künstlergruppe Foolpool besteht aus alten Fahrradteilen. Foto: Stadtverwaltung Pirmasens

Der Münzplatz

Die Organisation für den Münzplatz teilt sich die Stadt mit dem Unternehmen Dara Events, das die dortige Bühne bespielt. Die DJs Robsessed, Wildcut, El1as und Musiker Elias Zobeley sollen junge Leute zum Festival locken. Die Jukuwe lädt ein zum Handlettering und bemalt gemeinsam mit Gästen eine Großleinwand. Kulinarisch geht es auf dem Münzplatz um Streetfood wie Tacos und Pulled Pork.

Um 1 Uhr endet das Festival am Freitag und Samstag. Das sei den Anwohnern geschuldet, sagt Schlicher. Wer dann noch feiern will, den soll es in die Messehalle 6a ziehen, wo Dara als eigenständiger Veranstalter After-Show-Partys veranstaltet.

Die Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße, die Münz- und Schlossplatz verbindet, wird „unsere große Kindermeile“, sagt Schlicher. Hingucker ist die Hüpfburg, die sich als 50 Meter langer Hindernisparcours entpuppt. Kinderschminken, Clown Lukas Hefner, Seifenblasenkünstler, Basteln und Malen zum Thema Schuh bietet die Stadt den kleinen Festivalgästen. Der Pakt für Pirmasens, städtische Gästeführer und der Stadtjugendring sind hier beteiligt. Für Staunen sorgt in der Bahnhofstraße wohl „die Herde der Maschinenwesen“ der Künstlergruppe Foolpool, eine lebendig gewordene Installation aus alten Fahrradteilen.

Der Schlossplatz

Um Kunst und Kultur geht es auf dem Schlossplatz. Regionale und internationale Künstler treten dort auf. Es sei toll, „wie viele Menschen sich bereit erklärt haben, mitzumachen“, meint Schlicher. Die Künstler sollen nicht einfach ihre Werke zeigen, sondern die Gäste am Entstehungsprozess teilhaben lassen: Der Kunstverein organisiert ein Luftballon-Kunst-Projekt, der Kunschd’raum ein Mitmachangebot mit Gemälden, Manuela Schwarz-Thomas lädt Kinder ein, sich zu beteiligen, und die Montag-Stiftung hat im früheren Pop-up-Store ihre Zelte aufgeschlagen. „Für Pirmasens ist das eine absolute Premiere, so was gab es noch nie“, sagt Schlicher.

Neben Musikern wie Geisinger und Janischowski, Paddi, Father and Son, der Saxofonistin Celia Baron und Acoustic Fight ist die Stelzenperformance See Arts zu sehen, deren Abendkostüme bunt illuminiert sind. Der Pirmasenser Carneval-Verein beteiligt sich am Catering für den Schlossplatz. Straßenkünstler sind unterwegs, zum Beispiel die „Herde der Maschinenwesen“ der Gruppe Foolpool, die aus alten Fahrradteilen besteht, und Grotest Maru, die die Pirmasenser Schuhgeschichte in ihrem Straßentheater mit sagenhaften Gestalten aufgreifen wollen.

Verkaufsoffener Sonntag

Pirmasenser Geschäfte öffnen am 6. August von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Kostenlose Shuttlebusse pendeln zwischen dem Exerzierplatz, Wawi und den acht Schuh-Outlets.