Am Sonntag, 21. April, werden die Dahner Sommerspiele fortgesetzt – mit der Komödie „Gut gegen Nordwind“. Darin spielt eine irregeleitete E-Mail eine wichtige Rolle.

„Gut gegen Nordwind“ ist eine spannende und zugleich gefühlvolle Komödie, bei der Emmi Rothner (Alexandra Kamp) mehrmals versucht, ihr Zeitschriftenabonnement zu kündigen, aber aufgrund eines Tippfehlers landen die Nachrichten immer bei Leo Leike (Dietmar Horcicka). Aus der anfänglich irregeleiteten E-Mail entwickelt sich schließlich eine sehr persönliche Freundschaft – oder handelt es sich doch um eine Liebesbeziehung? „Dieser Digitalflirt, der die heutige Kommunikation über Online-Portale perfekt widerspiegelt, ist pointenreich, unterhaltsam, voller Gefühle und birgt viele Überraschungen“, heißt es in der Pressemitteilung zu dem Stück, das am Sonntag, 21. April, im Dahner Otfried-von-Weißenburg-Theater aufgeführt wird. Die Zuschauer erfahren, ob aus der virtuellen Beziehung zweier unbekannter Persönlichkeiten mehr entsteht und ob es tatsächlich zu einem realen Treffen kommt ...

Die Schauspielerin Alexandra Kamp wurde in Karlsruhe-Rüppurr geboren und wuchs in Baden-Baden auf. Später besuchte sie Lee-Strasberg-Schauspielschule in New York. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie sich in dieser Zeit als Model – beispielsweise für Paco Rabanne und Christian Dior. Sie spielte auf verschiedenen Theaterbühnen und später auch vor der Fernsehkamera. Unter anderem war sie bei „SOKO Stuttgart“ und „Tierärztin Dr. Mertens“ zu sehen.

Info

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Telefon: 06391 9196222, unter www.rheinpfalz.de/ticket, unter der Hotline 0631 37016618 und an der Abendkasse – 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.