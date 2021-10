In einer Stellungnahme haben sich Rodalbens Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer (SPD) und Stadtbürgermeister Claus Schäfer mit Blick auf die Fusion der Krankenhäuser Pirmasens und Rodalben zu Wort gemeldet. Denzer betont, dass sie beide nicht an den Gesprächen beteiligt waren, bei denen die Fusionsbedingungen ausgehandelt wurden. Sie seien auch weder vom Krankenhausträger noch vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium oder sonstigen Gesprächspartnern über die Ergebnisse informiert werden. Verbandsbürgermeister Denzer schreibt mit Blick auf die Berichterstattung der RHEINPFALZ: „Wenn ich zudem lese, wer alles an den Gesprächen beteiligt war, verhehle auch nicht meine Verwunderung, dass der Stadtbürgermeister und ich außen vor blieben und die aktuelle Entwicklung aus der Presse erfahren.“ Er erlaube sich daher die Anmerkung, dass er sich eine vertrauensvollere und transparentere Kommunikation gewünscht hätte. „Es ist schwierig und schade, wenn die politisch Verantwortlichen vor Ort zu einem durchaus polarisierenden Thema angesprochen werden und nicht über den aktuellen Sachstand informiert sind“, heißt es weiter. Das Städtische Krankenhaus Pirmasens übernimmt zum Jahreswechsel das Rodalber Krankenhaus.