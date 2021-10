Die geplante Fusion des Städtischen Krankenhauses mit dem Krankenhaus in Rodalben hat am Montag den Pirmasenser Stadtrat beschäftigt. Der Geschäftsführer der Städtischen Krankenhauses, Martin Forster, unterstrich, dass die Pirmasenser Einrichtung durch die Übernahme des Rodalber Klinikbetriebs wirtschaftlich nicht gefährdet werden dürfe. Er rechnet mit sieben bis neun Jahren, bis der Neu- und Anbau am Pirmasenser Krankenhaus fertig ist. Dann soll die Klinik in Rodalben schließen.

Ab 1. Januar 2022 wird sie bereits Teil des Städtischen Krankenhauses sein. Aus dem Mainzer Gesundheitsministerium war der Leiter der Abteilung Gesundheit, Jochen Metzner, angereist. Er bestätigte dem Stadtrat, dass das Land 100 Prozent der förderfähigen Kosten für den Neubau übernehmen werden – egal wie hoch die Summe letztlich sei.