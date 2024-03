Sie zählen zu den herausragenden musikalischen Künstlerpaaren der Moderne: Christine und Stephan Rahn. Auf Einladung der Mozartgesellschaft sind die beiden am Freitag, 5. April, im Forum Alte Post in Pirmasens zu Gast. Werke von Schumann und Brahms sollen vierhändig auf dem Klavier gespielt werden.

Das Konzertprogramm des Künstlerpaars Rahn steht unter dem Motto „Beziehungsweise“ und verspricht tiefe Einblicke in die künstlerische Leidenschaft für Musik, in der die Pianisten sprichwörtlich miteinander verschmelzen. Im Mittelpunkt der Soiree am Freitag, 5. April, steht das Klavierquintett von Robert Schumann. Dessen Ehefrau Clara hat dieses Werk für Klavier zu vier Händen bearbeitet. In enger Beziehung zur Familie Schumann stand auch Johannes Brahms. In seinen Variationen für Klavier zu vier Händen, opus 23, greift er Schumanns Engel-Thema auf und entwickelt es geistreich und ausdrucksstark weiter.

Das Klavierduo Christine und Stephan Rahn hat von Beginn an schnell Aufmerksamkeit erregt und feiert mittlerweile seit einigen Jahren große Erfolge. Das „Badische Tagblatt“ spricht von einem vierhändigen Klavierspiel, „das an Einfühlung und Virtuosität nicht zu überbieten ist“. Darüber hinaus ist das Duo ein gefragtes Ensemble für die Aufführungen von Carl Orffs „Carmina Burana“, Camille Saint-Säens’ „Karneval der Tiere“ und Gioachino Rossinis „Petite Messe solennelle“ geworden – sowohl an modernen Konzertflügeln als auch an historischen Exemplaren.

In der Heimat ein Festival gegründet

Christine Rahn hat an den Musikhochschulen Karlsruhe, Hannover und Paris studiert. Ein Stipendium für das Schubert-Institut in Baden bei Wien gab ihr 2015 die Möglichkeit, mit herausragenden Persönlichkeiten wie Elly Ameling, Birgid Steinberger, Helmut Deutsch, Julius Drake, Robert Holl, Rudolf Jansen und Andreas Schmidt zu arbeiten. Rahn ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe – unter anderem erreichte sie zusammen mit ihrer Duopartnerin, der Sopranistin Hiltrud Kuhlmann, den zweiten Preis beim Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb 2016 in Zwickau. Im gleichen Jahr gründete sie in ihrer Heimatstadt die Glasperlenspiele Calw, ein Festival für Liedkunst.

Stephan Rahn ist Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg im Breisgau und Kirchenmusiker in St. Johann. Er studierte Klavier und Musiktheorie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin, Cembalo in Karlsruhe und Kirchenmusik in Mainz. Obwohl mit Kirchenmusik groß geworden, hat er zunächst die Laufbahn eines Konzertpianisten eingeschlagen und konzertierte viele Jahre, unter anderem im Auftrag des Goethe-Instituts, weltweit. In Speyer gründete er die Konzertreihe für zeitgenössische Musik mit dem Titel „Kontrapunkte Speyer“, die er von 2008 bis 2021 künstlerisch leitete. Als Pianist widmet sich Stephan Rahn mittlerweile mit seiner Frau Christine verstärkt der vierhändigen Klaviermusik.

Info

Der Klavierabend am Freitag, 5. April, im Elisabeth-Hoffmann-Saal im Forum Alte Post beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten (inklusive Garderobengebühr) gibt es im Vorverkauf im Forum Alte Post, Telefon: 06331 2392716, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de, oder unter www.pirmasens.de/kultur. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr.